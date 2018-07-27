Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,03% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1147 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, составив $69,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,01% — до $74,55 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 6,71 коп., до 73,81 руб., курс доллара уменьшился на 13,65 коп., до 62,94 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 4,48 коп., составив 67,83 руб.

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