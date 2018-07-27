В МВФ дали рекомендации Китаю

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что Китай продолжит повышать гибкость курса юаня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релизе фонда.

«Директора фонда приветствовали рост гибкости в обменном курсе (валюты) КНР, который должен продолжаться. Директора также согласились, что нужно ускорить реформы, направленные на дальнейшее смягчение и отмену мер по (ограничению) движения капитала и счетов движения капитальных средств», — сказано в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз и Китай манипулируют своей валютой.

Он также добавил, что Соединенным Штатам должны разрешить вернуть то, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютой и плохих торговых сделок.