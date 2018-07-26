США пригрозили Турции новыми санкциями

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты введут против Турции новые санкции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Брэнсон удерживается властями Турции с осени 2016 года, его подозревают в причастности к попытке государственного переворота. В среду, 25 июля, суд постановил переместить его под домашний арест.

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«Если Турция не предпримет немедленные меры для освобождения этого невиновного человека веры и не отправит его домой, Соединенные Штаты Америки введут серьезные экономические санкции против Турции, пока пастор Эндрю Брэнсон не будет освобожден», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что конгресс США заморозил поставки Турции истребителей F-35 из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-40.