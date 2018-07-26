Эксперт прогнозирует отток заказов с южнокорейских верфей на «Звезду»

Создание «Звезды» должно дать возможность компаниям не только строить суда в РФ, но и делать это на условиях, конкурентоспособных по срокам и стоимости, считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, на данный момент, общемировым лидером являются южнокорейские верфи – российские судостроители проигрывают им если не по качеству, то по стоимости производства.

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«В текущем году макроэкономическая ситуация может сыграть на руку «Звезде»: из-за укрепления корейской воны, росту цен на сталь и ограниченной конкуренции, мы можем ожидать рост цен на южнокорейсиких верфях на 10-15%», - говорит эксперт.

Удорожанию также способствует необходимость установки оборудования для соблюдения стандартов 3 уровня экологического регулирования, установленного Международной морской организацией. Так, судовладельцы должны будут соблюдать более жесткие экологические стандарты, касающиеся выбросов оксидов серы и очистки балластных вод).

«Восстановление рыночной конъюнктуры, сопровождающееся ростом цен, объективно приводит к сокращению разрыва в ценах предложения со стороны ССК «Звезда» и зарубежных верфей. Поэтому не исключено, что часть заказов с южнокорейских верфей перетечет в Россию», - говорит эксперт.

«По совокупным оценкам российских нефтегазовых компаний, освоение континентального шельфа потребует уже к 2030 году создания технических средств и сопутствующей инфраструктуры для добычи и транспортировки до 100 млн. т нефти и до 200 млрд. м3 газа в год, — констатирует начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов. — Поэтому в ближайшие годы наибольшая доля российского гражданского судостроения будет приходиться именно на сектор шельфовой техники для разведки, добычи и транспортировки углеводородов».

По его оценкам, суммарный портфель заказов на технические средства освоения континентального шельфа на ближайшие 10 лет для российских организаций может составить около 1 трлн. руб., что составляет 100% внутреннего рынка на морские платформы и более 80% на обеспечивающие суда.