Путин рассчитывает на открытие офиса банка БРИКС в России

Президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на открытие отделения Банка Развития БРИКС в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства подчеркнул, что он поддерживает идею открытия региональных отделений банка.

«На этот счет ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения начнутся переговоры по вопросу и об открытии офиса в России», — сказал Путин на саммите БРИКС.

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Ранее Путин сообщил, что российская сторона настроена на рост объема торговли со странами БРИКС.

Он также добавил, что Россия приветствует предложение об упрощении административных барьеров между членами БРИКС в целях стимулирования торговых обменов.