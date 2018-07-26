Стали известны субъекты России с самой низкой инфляцией

В июне текущего года во всех субъектах России рост цен не превысил 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

Как стало известно, в пятерке лидеров с самой низкой инфляцией находятся Дагестан (0,2%), Ростовская и Тверская области (0,6%), Крым (0,7%) и Омская область (0,8%).

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В свою очередь самый высокий рост цен был зафиксирован в Ингушетии — 3,7%. За этим регионом следует Московская область и Чукотка (3,6%).

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России с 17 по 23 июля составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.