Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,7% и составил 2298 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1150 пункта.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,8%, до $74,50 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 22,49 коп., до 73,75 руб., курс доллара увеличился на 16,01 коп., до 63,08 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 18,92 коп., составив 67,88 руб.

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