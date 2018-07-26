МИД Испании допустил отсрочку Brexit

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что сроки выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) могут быть пересмотрены. Слова политика передает газета Le Figaro.

По текущему плану Великобритания покинет ЕС в конце марта 2019 года. Однако глава испанского МИДа допустил, что может потребоваться дополнительное время, чтобы согласовать выгодные для сторон условия.

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«Сложно поверить, что не будет соглашения между ЕС и Великобританией. Невозможно, что ЕС и Великобритания заявят, что при этом разводе будут выносить всю мебель — кто сколько сможет», — сказал Боррель.

Он отметил, что в таком случае стороны понесут слишком большие потери. По его словам, возможен сценарий, при котором ЕС и Великобритания перенесут сроки Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она будет лично руководить переговорами с ЕС по Brexit.