Трамп: США и ЕС будут реформировать ВТО

США и ЕС будут совместно работать над реформой Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости» заявление президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий, таких как кража интеллектуальной собственности, вынужденный трансфер технологий, промышленные субсидии и искажения (на рынке), созданные государственными компаниями и затовариванием», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.

Также Трамп заявил, что США потеряли $817 млрд из-за несправедливой торговли.