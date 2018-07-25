EN+ попросила США приостановить действие санкций

En+ попросила Минфин США приостановить действие санкций против компании до 5 августа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам представляющей EN+ лоббистской группы Mercury санкции необходимо снять, чтобы привести в действие последнюю часть «плана Баркера» по спасению En+ и «Русала», которая предусматривает разрыв формальных связей с их совладельцем Олегом Дерипаской.

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Помимо этого, компания намерена завершить согласование списка независимых директоров, а также завершить сделку по конвертации Glencore акций «Русала» в пакет En+.

Ранее сообщалось, что акции «Русала» подскочили на новостях о возможном снятии санкций.

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал».