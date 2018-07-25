Росстат зафиксировал замедление инфляции до нуля

Инфляция в России с 17 по 23 июля составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1,8%, куры — на 0,8%, свинина, баранина, сыры, маргарин, макароны, чай и карамель — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,2%, сахар-песок — на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,8%: белокочанная капуста стала дешевле на 8,8%, помидоры — на 6,4%, огурцы — на 5,3%, картофель — на 2,2%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное опливо практически не изменились.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает постепенное повышение инфляции.