Правительство может усилить присутствие государства на зерновом рынке

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что кабмин обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на зерновом рынке были созданы интервенционный фонд, а затем Объединенная зерновая компания как государственный агент.

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«Сейчас мы говорим о том, чтобы усилить там присутствие или влияние государства. Конечно, это абсолютно очевидный и правильный механизм. Если говорить о прошлом годе, когда у нас был рекордный урожай, очевидно, государство должно было сделать закупки для стабилизации цен, иметь эти запасы и уже дальше распоряжаться в зависимости от ситуации в последующие годы», — сказал Гордеев.

Ранее Гордеев рассказал о проклятии России.