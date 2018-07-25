«Газпром» построил более 90% «Силы Сибири»

«Газпром» построил 1954 километра газопровода «Сила Сибири», что приравнивается к 90,5% его линейной части. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири».

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«На сегодняшний день построено 1,954 тысячи километров, или 90,5% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует увеличить инвестиции в газификацию регионов России в 2018 году на 24,6%, до 36,7 млрд руб.

Как стало известно, 31,7 млрд руб. в 2018 году будет направлено на строительство газораспределительных сетей, газопроводов-отводов и газораспределительных станций, 4,5 млрд руб. — на проектно-изыскательские работы, 500 млн руб. — на разработку и корректировку генеральных схем газоснабжения и газификации.