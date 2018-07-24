В ФАС сообщили о сокращении нарушений антимонопольного законодательства

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти снизилось практически в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы за последние четыре года уменьшили их (нарушения) в два раза. У нас был примерно 51% за последние 10 лет среди всех нарушений антимонопольного законодательства — это нарушения самих органов власти и органов местного самоуправления. Сегодня это значительно меньше, около 30%. То есть мы практически в два раза снизили», — сказал Артемьев.

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Он также добавил, что будут принять меры по созданию в органах власти системы нормативных актов, которые бы предупреждали нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что ФАС намерена снизить общее количество проверок.