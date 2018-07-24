Ушаков: пока нет ясности об участии Ким Чен Ына в ВЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока нет ясности в участии лидера КНДР Ким Чен Ына в работе Восточного экономического форума. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Его тоже приглашали на этот форум, но пока ясности о том, приедет ли он, нет», — сказал Ушаков.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Восточный экономический форум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президента США Дональда Трампа не ожидают на Восточном экономическом форуме.