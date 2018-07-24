Guardian о торговой войне Трампа: плохая ситуация становится еще хуже

Торговая война президента США Дональда Трампа делает и без того плохую ситуацию еще хуже, отмечает в редакционной статье британская газета The Guardian.

Решение Трампа начать торговую войну против ближайших торговых партнеров Соединенных Штатов принесло удручающе предсказуемый ответ. Китай, Канада, Мексика и Европейский Союз (ЕС) предприняли ответные тарифы на продукцию США.

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Экономика США является крупнейшей в мире и может справиться с такой ответной реакцией, пишет The Guardian. Тем не менее, политическая база Трампа уязвима — и страны ответили по тем направлениям, которые могли бы навредить сообществам, проголосовавшим за президента США.

Не делает лучше ситуацию и то, что Трамп — нарцисс, отмечает газета, у которого нет времени на тонкости мировой дипломатии. Все высшие должностные лица в США понимают, что иностранным государствам есть что терять от санкций, введенных Вашингтоном, которые ограничивают доступ к огромному рынку США.

Британская газета добавляет, что Трамп использовал свой гнев от недовольства глобализацией на служение повестке дня в соответствии с интересами элиты.

Ранее сообщалось, что Китай призвал США сохранять хладнокровие в торговых вопросах.