Госдума одобрила соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС
Госдума приняла закон о ратификации соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.
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В феврале текущего года сообщалось, что межправсовет ЕАЭС одобрил соглашение о маркировке товаров союза средствами идентификации.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева маркировка позволит вывести из тени целые секторы розничной торговли и повысить собираемость налогов.