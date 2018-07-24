Совфед одобрил обязательную маркировку сигарет

Совфед одобрил законопроект об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации.

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Как стало известно, маркировка позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Учет и отслеживание табачных изделий будет осуществляться системами таможенного и налогового учета, а также собственными системами учета производителей.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил ввести экосбор для производителей сигарет.