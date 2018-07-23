ЦБ не назвал Минфину причину продажи американских гособлигаций

Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском... «Газета.Ru»

Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что Банк России не стал объяснять Минфину причины сокращения вложений в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства попросили прокомментировать сокращение Россией вложений в американские гособлигации.

Реклама

«Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у (первого зампреда ЦБ Ксении) Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности Центрального банка», — ответил Сторчак.

Ранее сообщалось, что Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов.

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.