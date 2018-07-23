ЦБ не назвал Минфину причину продажи американских гособлигаций

Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что Банк России не стал объяснять Минфину причины сокращения вложений в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства попросили прокомментировать сокращение Россией вложений в американские гособлигации.

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«Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у (первого зампреда ЦБ Ксении) Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности Центрального банка», — ответил Сторчак.

Ранее сообщалось, что Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов.

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.