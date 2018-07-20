Трамп обвинил ЕС и Китай в манипулировании валютой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз и Китай манипулируют своей валютой.

«Китай, Европейский Союз и другие манипулируют своими валютами и процентными ставками, в то время как США повышают ставки, а доллар становится все сильнее и сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», — написал Трамп в твиттере.

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Он также добавил, что Соединенным Штатам должны разрешить вернуть то, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютой и плохих торговых сделок.

Ранее Трамп сообщил, что с момента его победы на выборах были созданы около 3,4 млн рабочих мест.

Президент подчеркнул, что ситуация с рабочими местами в стране будет улучшаться после того как новые торговые соглашения начнут «приносить плоды».