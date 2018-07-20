ФСБ увидела в медведях стратегически важный ресурс

ФСБ России предложила признать российских медведей стратегически важным ресурсом. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

«В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей», — сказано в документе.

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Помимо этого, ведомство предложило внести в указанный список кабарог. В ФСБ отметили, что данные животные нуждаются в особой правовой защите из-за их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках.

Ранее сообщалось, что Медведь сломал забор на латвийской границе, пытаясь уйти в Россию.