Россия и Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки

Москва и Пекин блокировали попытку Вашингтона в комитете СБ ООН добиться прекращения поставок в Пхеньян всех продуктов нефтепереработки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Россия и Китай запросил больше времени для рассмотрения запроса США в ООН.

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Как отмечается, запрос о запрете поставок в КНДР продуктов нефтепереработки США внесли в ООН на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потребовали, чтобы два единственных легальных поставщика топлива в КНДР, Россия и Китай, прекратили его отправку.

По мнению США, Пхеньян нарушил свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году.