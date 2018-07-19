Власти намерены сократить срок выдачи сертификата на маткапитал в два раза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал вдвое. Об этом сообщает RNS.

«Мы рассмотрим законопроект, который позволит сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что будут уменьшены сроки проверок документов — с двух недель до пяти дней.

Ранее Медведев сообщил, что власти расширят использование программы маткапитала.

Он отметил, что сотни тысяч семьей с детьми получают от властей расширенный пакет материальных гарантий.