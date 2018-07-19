Орешкин рассказал о пользе санкций для стран БРИКС

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что санкции способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в современном мире страны вынуждены думать о большей независимости.

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«То, что происходит в мире, подталкивает как у нас внутри России к более активным действиям, так и во всех странах БРИКС есть растущее понимание, что нужно двигаться активнее (к расчетам в нацвалютах)», — сказал Орешкин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва нарастит диалог с БРИКС по вопросу снижения зависимости от американской банковской системы.