«Ъ»: Минфин подготовил план по борьбе с санкциями

Минфин подготовил план работ по систематизации антисанкционного законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Документ предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках, поиск способов обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также гармонизацию контрсанкционных мер, принятых зимой 2017–2018 годов», — сообщает издание.

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Уточняется, что данный документ был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля.

Как стало известно, до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, а сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере.

Ранее СМИ сообщили, что Россия готовит ответные санкции против Украины.