Юнкер заявил о готовности ЕС отвечать «око за око» на торговые провокации США

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз будет симметрично отвечать на торговые ограничения США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим отвечать «око за око» на те провокации, которые могут быть запущены по отношению к нам», — сказал Юнкер.

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Он также добавил, что усилия, направленные на то, чтобы разъединить европейцев тщетны.

Ранее сообщалось, что премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за поддержку свободной международной торговли.

Ли назвал ЕС «незаменимой силой», которая помогает сохранять «мир, стабильность и процветание».

По его словам, Пекин продолжит развивать сотрудничество с ЕС и будет изучать европейские законы в сфере торговли для дальнейшего экономического партнерства.