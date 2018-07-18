Госдума приняла во втором чтении закон о повышении НДС

Госдума приняла во втором чтении закон о повышении ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. «Газета.ru» ведет онлайн трансляцию.

Также законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды.

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Пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.