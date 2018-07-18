«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»

Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия «Газпрома». Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление «Нафтогаза Украины».

В «Нафтогазе» пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу.

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В компании отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.