Посол России в Японии анонсировал диалог между странами на ВЭФ

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится диалог между Японией и Россией на высшем уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть достигнутая в мае на высшем уровне договоренность о том, что господин (премьер-министр Японии Синдзо) Абэ воспользуется переданным ему приглашением и приедет на ВЭФ. Это важно для содержательной дискуссии на форуме, это важно для российско-японских отношений — то, что у нас такой регулярный диалог на высшем уровне», — сказал Галузин.

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Он также добавил, что ему не известно о деталях программы пребывания Абэ в России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Восточный экономический форум.