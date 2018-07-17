Кабмин утвердил перечень операторов площадок для госзакупок

Правительство утвердило перечень операторов электронных площадок для проведения государственных закупок. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что в перечне включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов.