Путин рассказал о диалоге по санкциям с Трампом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/673/11853673/upload-RTX6BMUP-pic905-895x505-40577.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки не поднимал вопрос снятия санкций, однако обсудил их в контексте интересов представителей бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, обсуждались санкции в том контексте, как я сказал. В том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений», — сказал Путин, отвечая на вопрос о диалоге по снятию антироссийских санкций.

Реклама

По словам российского президента, в данный момент США на российском рынке продают товаров на $12 млрд, а товаров на $5 млрд. Он отметил, что такие показатели являются результатом санкций Соединенных Штатов и их западных партнеров.

Путин добавил, что он договорился с Трампом о создании «некой структуры», в которую вошли бы представители бизнеса из США и России. Предполагается, что они могли бы вести диалог об улучшении экономических отношений между странами.

«Американский бизнес ограничен в своих возможностях работать на нашем рынке и вынужден отступать, отдавать свои позиции на нашем рынке, завоеванные раньше, конкурентам. Кому это нужно? Это нужно разве американской экономике, о которой так заботится президент США? Ну, наверное, нет», — заключил Путин.

Ранее Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину.