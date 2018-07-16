Стоимость нефти марки Brent упала на 5%

Стоимость нефтяной марки Brent снизилась более, чем на 5% в ходе торгов в понедельник, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Это произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России, передает РИА «Новости».

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,04%, — до $71,51 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4,49% — до $66,81 за баррель.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по средней цене на нефть на 2018 год до $70,23 за баррель.