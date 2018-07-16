Президент Финляндии обсудил с Трампом «Северный поток-2»

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом США Дональдом Трампом «Северный поток-2», передает РИА «Новости».

С заявлением выступил Ниинистё на пресс-конференции по итогам прошедшего российско-американского саммита в Хельсинки.

«Мы говорили о Nord Stream II. Я упомянул о долгих, хороших отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки», — рассказал Ниинистё.

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Встреча президентов Финляндии и США прошла в понедельник в резиденции Мантюниеми.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил финского президента Саули Ниинистё и Финляндию за организацию саммита между российской и американской сторонами.