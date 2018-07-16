В Совфеде отреагировали на решение Франции закрыть торгпредство в России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов дал комментарий после того, как стало известно о закрытии представительства по торговле и инвестициям посольства Франции в России. Об этом сообщает RT.

По словам Климова, он знаком с официальной версией. С его точки зрения, проблема заключается в том, что Франция хочет «усидеть на двух стульях».

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«С одной стороны, похлопывают Россию по плечу и говорят, что мы все европейцы, а с другой — учиняют козни нашим журналистам, например», — сказал Климов.

Он добавил, что российская сторона дает понять, что «так не получится». Климов заметил, что в настоящее время к французской стороне есть много других вопросов.

«Они решили, что проще что-то закрыть, чем постараться найти компромисс. Это их выбор, а не предложение российской стороны», — заявил Климов.

Ранее сообщалось, что французское посольство закрывает представительство по торговле и инвестициям в России.