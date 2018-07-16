Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones повысился на 0,08% и составил 25 038,22 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,21%, до 2 795,52 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,01% и составил 7 826,95 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 32,96 коп., до 72,79 руб., курс доллара уменьшился на 3,78 коп., до 62,25 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,76 коп., составив 66,99 руб.

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