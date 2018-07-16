В Fitch рассказали об объеме закупаемой США российской нефти

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что США покупают российскую нефть на сумму около $8 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время США закупают у России примерно 300 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день, причем закупки довольно сильно колеблются от месяца к месяцу — это капля в море, около 2-3% от общего объема потребностей США в импорте и менее 3% от добычи нефти в России», — сказал Маринченко.

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Он отметил, что американский рынок не является для России приоритетным.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что сокращение добычи нефти Россией по сделке ОПЕК+ в июне составляло 120 тыс. баррелей в сутки.