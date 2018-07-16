Додон рассказал о планах вернуть объем экспорта в Россию на докризисный уровень
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна намерена добиться разблокирования поставок сельхозпродукции в Россию.
Как стало известно, глава государства провел рабочую встречу с вице-премьером России Алексеем Гордеевым.
«Я подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне: добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень», — написал Додон в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.