Додон рассказал о планах вернуть объем экспорта в Россию на докризисный уровень

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна намерена добиться разблокирования поставок сельхозпродукции в Россию.

Как стало известно, глава государства провел рабочую встречу с вице-премьером России Алексеем Гордеевым.

«Я подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне: добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень», — написал Додон в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.