Глава Европейского совета Дональд Туск призвал США, Россию и Китай не начинать торговых войн, сообщает Reuters.

В настоящий момент Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проводят встречу с премьер-министром КНР Ли Кэцяном в Пекине.

По словам председателя Евросовета, еще есть время «предотвратить конфликты и хаос». Также Туск призвал Россию, Соединенные Штаты и Китай реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее в Китае заявили, что развязывание торговой войны не поможет США решить их экономические проблемы. Также ранее в КНР отреагировали на новые пошлины США.