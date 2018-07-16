Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта

Украинский экономист Татьяна Богдан в своей статье в издании «Зеркало недели» предупредила об угрозе дефолта в стране.

Эксперт отмечает, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины за пять месяцев составил $415 млн, что на $107 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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«Негативным является тот факт, что Национальный банк допустил уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны (на 6,9% за пять месяцев с начала года)», — подчеркнула Богдан.

Экономист добавила, что на фоне пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу отсутствие поддержки международных организаций может привести Киев к дефолту.

Ранее Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны.