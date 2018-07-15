Стали известны сроки начала постройки АЭС «Пакш» в Венгрии

В материалах, подготовленных в связи с предстоящей встречей российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, говорится, что начало строительства двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии запланировано на конец 2018 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что комплекс работ, куда входит проектирование, сооружение, а также ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков, осуществит госкорпорация «Росатом». Согласно имеющейся информации, Венгрия закончила согласование проекта в Еврокомиссии 6 марта 2017 года.

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«Начало строительства намечено на конец 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года», — говорится в материалах.

Ранее Путин рассказал о полном финансовом обеспечении строительства АЭС «Пакш» в Венгрии.