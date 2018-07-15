Мэй рассказала о плюсах Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье в газете Daily Mail рассказала о плюсах выхода страны из состава Евросоюза.

По мнению Мэй, выход Британии из состава ЕС даст правительству страны возможность принимать собственные законы.

Она также добавила, что Brexit восстанавливает национальный суверенитет Британии.

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Мэй подчеркнула, что выход страны из Евросоюза положит конец обширным членским взносам, которые Британия платит ЕС.

По ее словам, эти средства планируется потратить на решение внутренних проблем.

Ранее Мэй заявила, что выход Великобритании из Евросоюза позволит заключить сделку о свободной торговле с США.