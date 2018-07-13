Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2330 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1180 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой.

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Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,06%, составив $70,37 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,23%, до $74,28 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 16,55 коп., до 72,68 руб., курс доллара увеличился на 10,82 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 1,49 коп., составив 66,92 руб.

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