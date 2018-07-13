ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Диамант»

Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании «Диамант». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с неустранением в срок нарушений страхового законодательства.

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В страховой компании была назначена временная администрация.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Национальные Страховые Традиции» и «Медика-Восток».

Также стало известно, что регулятор приостановил действие лицензий страховой компании ХОСКА.