Шефчович: ЕС и США готовы к увеличению торговли газом

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты готовы к увеличению торговли сжиженным природным газом после завершения формирования соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС и США готовы к росту торговли сжиженным природным газом.

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Однако, он также добавил, что для этого необходимо завершить формирование недостающей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Шефчович предложил властям США обсуждать с ЕС вопрос санкций, прежде чем вводить их против таких проектов, как «Северный поток — 2».

Он также выразил надежду на то, что ЕС и США смогут избежать дальнейшего обострения в торговле.