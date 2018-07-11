Исследование: россияне стали меньше тратить за один поход в магазин

Средний чек гражданина России за один поход в магазин в июне текущего года снизился на 1,5% и составил 513 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В июне индекс среднего чека составил 513 руб. Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с майскими показателями средний чек потерял 8 руб. или 1,5%», — сказано в исследовании.

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Отмечается, что сильнее всего указанный показатель уменьшился на Дальнем Востоке (на 8,3% по сравнению с маем).

Помимо этого, средний чек снизился на юге России (минус 4,4%), в Сибири (на 2,3%) и в Центральном федеральном округе (на 0,7%).

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