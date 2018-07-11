На Украине приготовили санкции против «антиукраинских» издательств России

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил расширить санкции в отношении российских издательств, которые реализуют литературу «антиукраинского» содержания. Об этом сообщается на сайте комитета.

Комитет составил перечень запрещенных книг, в который попали 184 наименования. Среди них, как отметили в комитете, «опусы известных украинофобов». В их число, согласно сообщению, внесены Захар Прилепин, Эдуард Лимонов и Александр Дугин.

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«Наиболее отличились в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий такие российские издательства, как «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», «Алгоритм» и другие», — говорится в сообщении.

Украинский комитет составил проект распоряжения, которые вводит санкции против 12 российских юридических лиц, и направил его «заинтересованным органам».

В конце прошлого года власти Украины ввели штраф за ввоз «антиукраинских» книг из России.