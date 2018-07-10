Россия может ограничить ввоз продукции из Белоруссии из-за опасного жука

Россельхознадзор может ввести временные ограничения в отношении белорусской продукции из-за западного кукурузного жука (диабротика). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что потенциальная вредоносность жука на российской территории возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы.

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По данным ведомства, экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн руб. в год.

«В случае непринятия белорусской стороной эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз животных и птиц из Непала.