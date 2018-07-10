Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 10%

Российские авиакомпании в период с января по июнь текущего года нарастили перевозки пассажиров на 11%, до 51,3 млн человек. Об этом сообщается в материалах Росавиации.

Как стало известно, пассажирооборот за указанный период увеличился на 10,9%, до 127,1 млрд пассажирокилометров. Было перевезено грузов и почты — 533,6 тысячи тонн.

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Уточняется, что в июне российские авиакомпании перевезли 11,3 млн пассажиров. Пассажирооборот за это время увеличился на 6,5%, до 27 млрд пассажирокилометров.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил проект, который обяжет авиакомпании хранить данные о пассажирах.

Уточняется, что Автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) должна обеспечивать «информационную безопасность данных, …включая персональные данные пассажиров, записи о пассажирах, любую информацию, связанную с их банковскими картами, используемыми при оплате перевозок».