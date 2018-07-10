Россия и Украина могут возобновить совместные проекты в атомной энергетике

Россия и Украина могут возобновить совместные проекты в сфере атомной энергетики. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на письмо министра энергетики Украины Игоря Насалыка на имя первого замдиректора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова.

«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», — сказано в документе.

Реклама

Уточняется, что решение о прекращении реализации совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива было принято Украиной в середине 2015 года.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров сообщил, что «Росатом» остается ведущим поставщиком топлива для атомных станций Украины.