Новак намерен встретиться с главой энергетического управления КНР

Министр энергетики России Александр Новак совершит рабочую поездку в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в КНР Новак встретится руководителем Государственного энергетического управления Китая Нур Бекри.

«Стороны обсудят сотрудничество двух стран в энергетике», — заявили в Минэнерго.

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Помимо этого, Новак и председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон примут участие в торжественной встрече в китайском порту двух танкеров с партиями СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ».

Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что трубопроводный экспорт нефти из России в Китай за январь-апрель 2018 года вырос на 47%, до 12,4 млн тонн.